شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل موافقة للفيفا على مشاركة كوكا والشيخ بدورة بلاى ستيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو اتحاد الكرة قرار الموافقة على المشاركة فى بطولة الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا للألعاب الإلكترونية للبلاى ستيشن 2020 والمقرر انطلاقها غدًا .

ووافق أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر وأولمبياكوس اليوناني، على المشاركة فى بطولة فيفا للألعاب الإلكترونية التى ستنطلق غدا، بعد مخاطبته من قبل اتحاد الكرة عن طريق المشرف على الملف حمادة سمير زاهر.

واعتذر تريزيجيه عن المشاركة فى البطولة ليتأكد مشاركة أحمد كوكا بالإضافة إلى أحمد الشيخ لاعب الأهلى، ولاعبين ممارسين للعبة خارج الوسط الكروى هما رامى سعد وإسلام سامى.

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وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيخصص دخل بطولة البلاى ستيشن لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن البطولة تشهد مشاركة 4 لاعبين من مصر من بينهم لاعبان كرة قدم، سواء فى الدورى المصرى أو محترفين، إلى جانب لاعبين ممن يمارسون لعبة فيفا 2020، وتم الاستقرار على لاعبين أحدهما يحتل المركز 25 عالميا فى تصنيف لعبة فيفا 2020 للبلاى ستيشن.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن سبب اختيار الثنائى كوكا وأحمد الشيخ بعد معرفة مسئولى الجبلاية أنهما مميزان فى لعبة البلاى ستيشن بعد سؤال عدد من اللاعبين.

وحدد مسئولو الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" 20 أبريل الجارى موعدًا لانطلاق بطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك تصنيفا خاصا بلعبة فيفا للاعبين، ويتواجد لاعب مصرى فى المركز الـ25.