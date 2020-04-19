شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. صافى حاتم لاعبة الطائرة: كان نفسى أكون عازفة وبحب ياسمين عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى صافى حاتم لاعبة الكرة الطائرة السابقة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

التلوين.. بحب قوى ألون فى أوقات الفراغ.

طاجن لحمة بالبصل ومكرونة بالبشاميل.

حنان مطاوع.

رسامة أو عازفة.

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لا هستخدم التجاهل أفضل.

ياسمين عبد العزيز .

الكاجوال.. طبعا ملابس مريحة بالنسبة لى .

أنا بالفعل زوجى لاعب كرة يد.











