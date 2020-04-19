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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. صافى حاتم لاعبة الطائرة: كان نفسى أكون عازفة وبحب ياسمين عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى صافى حاتم لاعبة الكرة الطائرة السابقة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
التلوين.. بحب قوى ألون فى أوقات الفراغ.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
طاجن لحمة بالبصل ومكرونة بالبشاميل.من نجمك المفضل؟
حنان مطاوع.لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
رسامة أو عازفة.
لا هستخدم التجاهل أفضل.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
ياسمين عبد العزيز .بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.. طبعا ملابس مريحة بالنسبة لى .تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط؟
أنا بالفعل زوجى لاعب كرة يد.
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