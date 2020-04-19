شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يتدرب بكرة التنس للحفاظ على لياقته البدنية فى الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم المغربى أشرف بن شرقى، المحترف فى صفوف الزمالك، الحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة الحجر الصحى الإلزامى، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" وتوقف النشاط الكروى والرياضى فى العالم أجمع.

ونشر بن شرقى، عبر ستورى حسابه على انستجرام، فيديو له وهو يتمرن بكرة التنس داخل صالة الجيم مع أحد أصدقائه، للحفظ على لياقته.

من ناحية أخرى، أخطر المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم الزمالك، مسئولو ناديه عن طريق وكيله كريم بلق، رغبته فى الاستمرار مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد، من أجل مواصلة صناعة التاريخ مع الفريق الأبيض بعدما نجح فى الفوز مع أبناء ميت عقبة فى تحقيق أكثر من بطولة منذ انضمامه لصفوف الفريق بداية من الموسم الجارى، حيث توج اللاعب مع قلعة ميت عقبة بثلاثة بطولات بداية من كأس مصر عن النسخة الماضية ثم بطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على الترتيب.

وتأتى تأكيدات بن شرقى، متلاقية مع رغبة مسؤولى الزمالك حيث أعلن مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة إن الثلاثى الأجنبى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم وبن شرقى، ملتزمين بعقودهم مع الفريق ولا يرغبون فى الأموال ولكن يبحثون عن تحقيق النجاحات داخل قلعة ميت عقبة.

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فيما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على متابعة جميع لاعبى الفريق خلال فترة التوقف الحالية، من خلال التقرير اليومى الذى يتسلمه من جهازه المعاون لمتابعة تنفيذ اللاعبين للبرامج البدنية الموضوعه لهم، بعد تعليق التدريبات خلال هذه الفترة، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أن بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.