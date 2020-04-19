شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يُحدد احتياجاته للأهلي فى انتقالات الصيف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تدعيم ثلاثة مراكز فى المقام الأول وعلى وجه السرعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهى الجناح وصانع الألعاب والدفاع.

وعلم ”الخليج 365” أن المدير الفنى للأهلى حدد المراكز الثلاثة السابقة للتدعيم فى الصيف المقبل، ومن بعدها يأتى تدعيم مركز الظهير الأيمن الذى سيتأثر برحيل أحمد فتحى نهاية الموسم الجارى، وإن كان فايلر قد أعلن أنه بإمكانه الاستعانة بأحد الناشئين أو المُعارين أو لاعبى الفريق الذين يستطيعون اللعب فى الناحية اليُمنى لتعويض أحمد فتحى.

من ناحية أخرى، يحاول مسئولو الأهلى استغلال كتيبة اللاعبين المُعارين لأندية محلية فى إبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة، ويدرس الأهلى الاستفادة من لاعبيه المُعارين أو لاعبى الفريق الذى يمكن الاستغناء عنهم فى إبرام صفقات من أندية أخرى.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلى فى إبرام صفقات تبادلية.

وينتظر مسئولو الأهلى تقرير رينيه فايلر بشأن مصير اللاعبين المُعارين من أجل تسويق اللاعبين الذين لن يقع عليهم اختيار المدرب السويسرى بالعودة للقلعة الحمراء، وترغب الإدارة الأهلاوية فى تسويق اللاعبين الذين يرفض فايلر عودتهم فى الموسم المقبل، سواء عن طريق البيع النهائى أو تجديد الإعارة.

فايلر قدم تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين ومن المقرر أن تقود إدارة الأهلى، مُمثلة فى أمير توفيق مدير التعاقدات، تسويق اللاعبين محلياً وخارجياً بما يُحقق مكاسب مالية وفنية للأهلى بعدما يحصل النادى على "فتوى" فايلر بشأن احتياجاته من اللاعبين المُعارين.