شكرا لقرائتكم خبر عن المعارون والمجمدون سلاح الأهلى والزمالك فى سوق الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتدى مسئولو قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك إلى طريقة جديدة لتخفيف الأعباء المالية بشأن صفقات الانتقالات الصيفية المقبلة "ميركاتو 2020"، لاسيما أن غالبية الأندية المستهدف ضم لاعبين من صفوف ستبالغ فى طلباتها المالية للموافقة على التفريط فى نجومها، بحيث تقوم بإدخال اللاعبين المعارين أو المجمدين على الدكة ضمن الصفقات المطلوبة لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

وهناك أسماء غير مطروحة للعودة إلى الأهلى أو أسماء تم تجميدها يتصدرهم صالح جمعة لاعب الفريق الأحمر، والذى خرج من حسابات رينيه فايلر بسب عدم الاجتهاد فى التدريبات الجماعية أو الالتزام بتعليمات الجهاز الفنى للتطوير من نفسه واندماج مع المجموعة، حيث ترغب الإدارة فى إدخاله ضمن الصفقات المطلوبة لتدعيم الهجوم الأحمر.

وفى الزمالك لا يختلف الوضع كثيرا، حيث تفكر الإدارة البيضاء فى استغلال اللاعبين المجمدين للدخول فى صفقات تبادلية مع اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الزمالك فى الموسم المقبل مثل محمد عنتر وكريم بامبو ومحمد عواد ومحمد حسن ومحمد عبد السلام وإسلام جابر.

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إدخال اللاعبين المعارين من صفوف القطبين فى الصفقات الجديدة سيكون أثره إيجابيا وسلاحا ذا حدين لأن من شأنه إفراغ أماكن فى القائمة لاستقدام لاعبين جدد وكذلك تخفيض القيمة المالية المطلوبة لشراء اللاعبين المحددين لتدعيم صفوف الأهلى والزمالك، وبذلك تكون إدارة القطبين قد ضربت عصفورين بحجر واحد اذا ما نجحت فى ذلك.