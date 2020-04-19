شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاوض الأوروجوياني جاستو سيرينو "جوهرة" صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النادى الأهلى فى مفاوضات مبدئية لضم الأوروجويانى جاستون سيرينو، لاعب نادى صن داونز الجنوب أفريقى، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما نال اللاعب قناعة تامة داخل الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء لحسم صفقة نجم صن داونز التى لن تكون سهلة على الإطلاق بسبب تمسك النادى الجنوب أفريقى باللاعب الأوروجويانى، باعتباره نجم الشباك الأول فى الفريق الجنوب أفريقى، لكن الأهلى يرغب فى الفوز بخدمات اللاعب الذى برز اسمه بشكل لافت للنظر مع ناديه خلال الموسمين الأخيرين ويُعد أحد أبرز نجوم دورى أبطال أفريقيا فى الموسمين الأخيرين.

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وعلم ”الخليج 365” أن جاستون سيرينو يلقى رغبة شديدة وقناعة تامة من رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الذى عبّر عن إعجابه التام بقدرات نجم صن داونز خلال مباراتى الأهلى مع بطل جنوب أفريقيا الأخيرتين بدور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم واللتين انتهتا بفوز الأهلى بثنائية نظيفة فى القاهرة خلال مباراة الذهاب والتعادل بهدف لمثله فى جنوب أفريقيا خلال مباراة العودة والتى سجل خلالها النجم الأورجويانى هدف التعادل لفريقه بعدما سبق وتقدم للأهلي.

وتتوافق رغبة فايلر لضم جاستون مع بعض حماس مسئولى القلعة الحمراء للصفقة ذاتها وفى مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادى الذى كان رئيساً لبعثة الفريق فى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بإياب دور الثمانية لدورى الأبطال خلال شهر مارس الماضى، وشاهد الخطيب جاستون من الملعب وأبدى إعجابه الشديد هو الأخر باللاعب.

ويبقى ضم نجم صن داونز مُرتبطاً بعدة أمور فى مقدمتها المقابل المالى الذى سيطلبه صن داونز للاستغناء عن سيرينو صاحب الـ29 عاماً والذى يمتلك رؤية جيدة على قراءة اللعب فضلاً عن سرعته الكبيرة وقدرته على المراوغة بالإضافة إلى مهاراته الواضحة فى التصويب من مسافات بعيدة وهو ما جعل كثيرون يؤكدون أن النجم الأوروجويانى بمثابة "جوهرية كروية" فى صن داونز.