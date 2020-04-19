شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للجبلاية مع ممثلين لأندية المظاليم بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مخاطبة أندية القسم الثانى والثالث من أجل تشكيل لجنتين من بينهما للاجتماع بمسؤولى الجبلاية ومناقشة أبرز الملفات، ومن بينها توقف الدورى بسبب فيروس كورونا.

جاء اقتراح المجلس بتشكيل لجنتين لصعوبة الاجتماع بالعدد الكبير منهم حاليا بسبب فيروس كورونا، حيث يبلغ عدد أندية القسم الثانى 36 فريقا والقسم الثالث 154.

من ناحية أخرى، كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن انتخابات الجبلاية ستعقد بعد اعتماد اللائحة الجديدة، مشيراً إلى أن الأقرب عقدها فى شهر أغسطس المقبل، كما أنه لا يعلم شيئا عن قرار التمديد للجنة الخماسية لمدة سنة كما تردد مؤخرا.

وأكد محمد فضل أن اللجنة جاهزة لاستئناف النشاط لأن قرار استئناف المسابقة قرار دولة خاصة مع انتشار فيروس كورونا، ولكن دورنا تقديم توصيات وهناك ملف كامل جاهزين به لاستئناف المسابقة.

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وأضاف فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، لو طلب مننا من الغد استئناف الدورى سنكون جاهزين، وسنحتاج من 3 أسابيع إلى شهر لاستئناف المسابقة، وفقا لاعتماد القرارات المحددة، ومستعدين لانطلاق الدورى حتى منتصف يوليو المقبل، ولكن سيكون لدينا أزمة فى إنهاء الموسم خلال سبتمبر المقبل.

وتابع، الموسم المقبل ستكون الأجندات كثيرة، الأولمبياد والمسابقات الأفريقية والمباريات الدولية، وكل هذا سيؤثر على الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه يضع خطة للموسم المقبل ومن يأتى من بعده يعمل به.

أردف، ليس لى علاقة بموقف الأندية فى تأييد او رفض استكمال الدوري، وهو قرار دولة، واطلعت على تقرير اللجنة الطبية والإجراءات منضبطة وكذلك لجنة الحكام وكذلك النواحى الأمنية، والمجهود سيكون صعب، وأتمنى أن نكون أول دولة تقدم على ذلك.

أضاف: موضوع فيروس كورونا جديد على الجميع لأنه لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أن التصور الموعد لعودة الدورى جاهز للتطبيق من الغد.