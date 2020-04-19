شكرا لقرائتكم خبر عن دبشة لاعب المنتخب: "كنت غشيم فى المصارعة وأنا صغير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد السيد خليل دبشة لاعب منتخب المصارعة، إن اسم الشهرة "دبشة" تم إطلاقه عليه وهو فى سن صغير، بسبب هزاره مع أصدقائه .

وقال اللاعب فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه تم تسميته دبشة لأنه كان غشيم فى الهزار، وهو صغير مع أصدقائه فى المدرسة، وعندما اتجه لممارسة المصارعة ، كان غشيم أيضا فى طريقة لعبه، فلازمه الاسم قبل وبعد ممارسة المصارعة .

استطاع دبشة أن يحقق فى مسيرته الميدالية البرونزية لدورة الألعاب الأولمبية للشباب 2014، وذهبية البطولة الأفريقية 5 مرات على التوالى، وكذلك فضية البحر المتوسط، وبرونزية بطولة إبراهيم مصطفى الدولية .

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وكان اتحاد المصارعة، برئاسة عصام النوار، رحب بعودة اللاعبين المصريين المقيمين بالخارج للمشاركة مع المنتخب فى الدورة الأولمبية القادمة بطوكيو، والانضمام لصفوف منتخب المصارعة.

وأعلن الاتحاد الدولى للعبة، أن البطولات المؤهلة لطوكيو ستقام فى مواعيدها المقررة لكن عام 2021، بالإضافة إلى إلغاء وتأجيل أى بطولات دولية، كما ستتم إقامة الكونجرس فى سبتمبر المقبل، على هامش بطولة العالم للشباب.

ونشر رئيس الاتحاد الدولى فيديو له عبر صفحة الاتحاد يوجه فيه رسالة إلى كل الاتحادات المحلية، يطلب فيها إلغاء كل الأنشطة المحلية حفاظا على صحة لاعبيها، ويقول فى الفيديو أن الاتحاد لا يدخر جهدا فى عودة المنافسات، لكن الحكمة والشجاعة هى أن يكون الجميع فى المنزل.