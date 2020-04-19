شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يتحدى "ملل" حظر كورونا بفيلم سلام يا صاحبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، إلى الأفلام السينمائية للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى أجبر الملايين حول العالم على البقاء فى الحجر المنزلي.

ونشر عبد الله جمعة جزء من فيلم سلام يا صاحبى، للفنان عادل إمام، عبر حسابه الشخصى على إنستجرام.

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ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد العودة إلى التدريبات، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

وقرر مسئولو الزمالك تمديد عقد محمد عبد الغنى، وعبد الله جمعة ثنائى الفريق الأبيض، خلال أيام وذلك بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور بتمديد عقد محمود علاء لمدة 5 مواسم، خاصة أن عقد الثنائى آخره نهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى الفترة المقبلة.

وجاء قرار مسئولو ميت عقبة بتمديد عقد عبد الغنى وجمعة خلال الأيام المقبلة بعد حصولهما على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقديهما بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمانه مع الفريق، بعدما أصبحا من الأعمدة الأساسية بالفريق.