شكرا لقرائتكم خبر عن رابطتان لأندية الممتاز والقسم الثانى بالانتخاب فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على إنشاء رابطة دورى المحترفين للدورى الممتاز والقسم الثانى فى الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تكون رابطتا الأندية منفصلتين عن اتحاد الكرة، وتديران المسابقة الخاصة بالدورى بالكامل وإنشاء حساب مالى خاص بهما.

ومن المرجح أن تعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل فى حال انتهاء أزمة كورونا .

من ناحية أخرى، كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن انتخابات الجبلاية ستقام بعد اعتماد اللائحة الجديدة، مشيرا إلى أن الأقرب عقدها فى شهر أغسطس المقبل، وأنه لا يعلم شيئا عن قرار التمديد للجنة الخماسية لمدة سنة كما تردد مؤخرا.

Advertisements

وأكد فضل أن اللجنة الخماسية جاهزة لاستئناف النشاط لأن قرار استئناف المسابقة قرار دولة، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، ولكن دورنا تقديم توصيات وهناك ملف كامل جاهزين به لاستئناف المسابقة.

وأضاف فضل، فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، لو طلب منا من الغد استئناف الدورى سنكون جاهزين، وسنحتاج من 3 أسابيع إلى شهر لاستئناف المسابقة، وفقا لاعتماد القرارات المحددة، ومستعدين لانطلاق الدورى حتى منتصف يوليو المقبل، ولكن سيكون لدينا أزمة فى إنهاء الموسم خلال سبتمبر المقبل.

وتابع: الموسم المقبل ستكون الأجندات كثيرة، الأولمبياد والمسابقات الإفريقية والمباريات الدولية، وكل هذا سيؤثر على الموسم الجديد، مشيرا إلى أنه يضع خطة للموسم المقبل ومن يأتى من بعده يعمل به.