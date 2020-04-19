شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. على لطفى يستعد للدفاع عن عرين الأهلى من "البلكونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل على لطفى حارس مرمى النادى الأهلى تدريباته اليومية للحفاظ على لياقته فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام جانب من تدريباته التى يؤديها فى "بلكونة منزله" بمساعدة أحد المدربين، وبات على لطفى الحارس الثانى فى الأهلى خلف محمد الشناوى عقب رحيل شريف إكرامى عن الفريق بنهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

ووضع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى برنامجا غذائيا للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الطبى ودكتور التغذية تمهيدًا لإرساله للاعبين والالتزام به، مما يساعد على الحفاظ على استعدادهم البدنى تمهيدًا لاستئناف النشاط الكروى فى أى وقت، والمتوقف حاليًا فى العالم كله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد الجهاز الطبى بالأهلى أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدى الأكبر الذى يواجه جهاز الكرة خاصة وأن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

وعدل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبى الفريق المنزلى، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التى من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أى زيادة فى أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار فى تدريبات لاعبى الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التى قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا فى العالم.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو الأهلى على تمديد وتعديل عقود ثنائى الفريق أحمد الشيخ وعلى لطفي، خاصة وأنهما يحصلان فى الوقت الحالى على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقى زملائهم، خاصة بعد تعديل عقود الثنائى أيمن أشرف ومحمد هانى مؤخرًا، والذين كانوا يحصلا ايضًا على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق.

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وتدرس لجنة التخطيط تمديد عقود أحمد الشيخ والحارس على لطفى خاصة الأول الذى ينتهى عقده مع الأهلى بنهاية الموسم القادم على أن يتم تمديد عقد على لطفى أيضًا حال الاستقرار على تعديل قيمة عقده المادية، ومن المقرر أن تبدأ لجنة التخطيط بالأهلى فى بحث ملف ترضية بعض نجوم الفريق بما فيهم أحمد الشيخ وعلى لطفى بعد الانتهاء من حسم مستقبل رباعى الفريق وليد سليمان وشريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى والذين تنتهى عقودهم مع الأهلى بنهاية الموسم الجاري.