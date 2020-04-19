شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك: انتظرونى قريبًا فى "عش الزوجية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم مصطفى محمد مهاجم الزمالك والمنتخب الأولمبى استغلال فترة توقف النشاط الكروى لدخول عش الزوجية حيث نشر اللاعب عبر ستورى إنستجرام برفقة خطيبته وعلق: "قريبا"، وظهر مصطفى محمد برفقة خطيبته فى فيديوهات مثيرة عبر تطبيق تيك توك لاقت إعجاب الجماهير .

ويواصل مصطفى محمد، تدريباته فى معسكره الانفرادى بالغردقة، ويخوض عدة تدريبات بدنية للحفاظ على لياقته فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا العالمى

شارك مصطفى محمد مع الزمالك خلال الموسم الجارى فى 13 مباراة بمسابقة الدورى، أحرز خلالها 5 أهداف، كما شارك فى 9 لقاءات بدورى أبطال أفريقيا سجل خلالهم 6 أهداف ليحتل بهم المركز الثانى فى قائمة هدافى البطولة خلف المازيمبى موليكا صاحب المركز الأول برصيد 7 أهداف، كما لعب السوبر المصرى والأفريقى وبذلك يبلغ مجموع أهداف مصطفى محمد فى الموسم الجارى 11 هدفًا.

وعلى مستوى صناعة الأهداف ساهم اللاعب فى صناعة 3 أهداف هذا الموسم بواقع هدفين فى دورى الأبطال وهدف فى الدوري.

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وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أكد أن مصطفى محمد مهاجم الفريق لن يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية، "مصطفى محمد بكى من أجل العودة إلى القلعة البيضاء ولن يرحل على الإطلاق حتى إذا وصل عرض خيالى فهو من أبناء الزمالك"، متابعًا: "عند التعاقد مع محمد عواد من الإسماعيلى كان مصطفى محمد سيدخل فى صفقة تبادلية ولكنه رفض وطلب العودة إلى الزمالك ولذلك ارتفعت صفقة عواد ودفعنا أموال كثيرة للإسماعيلي".