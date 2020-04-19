محامي النقاز: الصلح مع الزمالك مستحيل.. والأهلي لم يتواصل معنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أنيس بن ميم محامي الدولي التونسي حمدي النقاز، استحالة حدوث الصلح مع نادي الزمالك بعد السباب والاتهامات التي وُجهت في حق موكله.

وأضاف محامي النقاز في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" :"الصلح مع نادي الزمالك مستحيل بسبب السباب والشتائم التي وجهت من الإدارة في حقي وحق النقاز، جهزنا شكوى رسمية لإبلاغ فيفا على تصرفات رئيس الزمالك مرتضى منصور، وننتظر قرار لجنة الأخلاقيات في حسم هذه الشكوى".

وتابع :"كنت بدأت بمبادرة من أجل الصلح مع نادي الزمالك، لكن كيف يتم الصلح بعد اتهام موكلي بالرشوة والهروب ونكران الجميل؟".

وعن حقيقة حصول موكله على 60% من مستحقاته مع الزمالك، رد محامي النقاز :"الحديث يكون بالمستندات وليس بالكلام، لم يتم تحويل أي مستحقات للاعب في حساباته البنكية، وإذا حصل اللاعب على مستحقاته مثلما يتردد فلماذا وجه شكوى للاتحاد الدولي".

Advertisements

وأكمل :"الاتحاد الدولي لكرة القدم طبّق القانون واللوائح، واللاعب كان على حق بفسخ عقده بقرار من فيفا".

وبسؤاله عن مساندة الاتحاد المصري لموقف الزمالك ضد اللاعب، رد :"ما الذي يغير من أمري؟، إذا ساند اتحاد الكرة المصري الزمالك فهي مساندة معنوية فقط، لن يغير في الأمر شيء".

وحول وجود مفاوضات لانتقال النقاز لصفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل، أنهى حديثه :"لم نحصل على عروض رسمية أو اتصالات رسمية من جانب الأهلي، ولا يوجد عروض في التوقيت الحالي بسبب الوضع الحالي من توقف المسابقات".

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي أصدر قرارًا الثلاثاء الماضي بمعاقبة الزمالك بعقوبة مادية قدرها مليون و200 ألف دولار حيث هدد "فيفا" النادي الأبيض بحرمان من القيد لثلاث فترات إذا لم يتم دفع الغرامة للاعب خلال 45 يوم.