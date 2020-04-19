محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
علق عماد متعب لاعب الأهلي المعتزل، على نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2006 التي جمعت الفريق الأحمر ضد الصفاقسي التونسي.
وحل الأهلي ضيفًا على الصفاقسي التونسي على الملعب الأولمبي برادس في إياب نهائي دوري الأبطال نسخة 2006، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ونشر النادي الأهلي تغريدة عبر "تويتر" يحتفل فيها بذكرى هدف محمد أبوتريكة والتتويج باللقب الأفريقي، وكتب: "مباراة لاتنسى وفرحة لا تنسى".
ورد متعب على التغريدة قائلا: "من أكتر المباريات اللي جوزيه اتعامل فيها بذكاء".
وأضاف: "أنا و أبو تريكة في الملعب كنا بنكلم بعض و متأكدين إننا هنكسب وعلى الرغم من أن عدد جمهور النادي الاهلي كان أقل من جمهور الصفاقسي بس كنا سامعين صوت الجمهور بيرج الاستاد".
من جانبه، قام أبو تريكة بالرد على تغريدة متعب، مازحًا: "لسه فاكر يا عمده.. صباح الفل يا نجم النجوم الحفلة كانت امبارح.. لك وحشه يا متعب وخلي بالك من نفسك".
كانت هذه تفاصيل خبر متعب يحتفل بذكرى نهائي الصفاقسي.. وتريكة مازحا: لسه فاكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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