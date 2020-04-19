"لا نريد تكرار أزمة الموسم الماضي".. الزمالك يوضح حقيقة رحيل أحد حراسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لم يطلب برحيل أي حارس في الموسم الجديد.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الأحد، أن إدارة الزمالك تتمسك باستمرار الرباعي في الموسم الجديد.

ويأتي الهدف من الاحتفاظ بالرباعي في مركز حراسة المرمى في ظل أزمة الموسم الماضي بعد إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد حيث لم يتواجد سوى عمر صلاح والذي خاض مباراة نهضة بركان في المغرب ضمن ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

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إدارة الزمالك في الموسم الماضي قامت بعدة تغييرات في مركز حراسة المرمى برحيل الثنائي عماد السيد إلى صفوف الاتحاد السكندري، وعمر صلاح إلى سموحة.

في المقابل، دعمت إدارة القلعة البيضاء حراسة المرمى بثلاثة لاعبين بخلاف تواجد محمود عبد الرحيم "جنش" من خلال التعاقد مع محمد أبو جبل من سموحة، ومحمد عواد من الإسماعيلي، والحارس الشاب محمد صبحي قادمًا من بتروجت.

جدير بالذكر أن باتريس كارتيرون يعتمد على محمد أبو جبل في الفترة الأخيرة حيث قاد حارس الزمالك فريقه للتتويج ببطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي والسوبر المصري أمام الغريم الأهلي.