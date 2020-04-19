ميلان يحدد موقفه من استئناف الكالتشيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد باولو سكاروني، رئيس نادي ايه سي ميلان الايطالي، أنه يؤيد قرار استئناف الموسم، مع الوضع في الاعتبار تعليمات الصحة والسلامة.

وكان الاتحاد الإيطالي قد قرر تعليق المباريات المحلية حتى الثالث من مايو المقبل، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مما تسبب في وفاة ما يزيد على مليون ونصف شخص.

وكانت إيطاليا ضمن أكثر الدول الأوروبية تضررا من الفيروس، قبل أن تتراجع معدلات الإصابة والوفيات مؤخرا.

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وبحسب تصريحلت رئيس ميلان لوكالة الأنباء الايطالية (أنسا)، قال: "كان ميلان محايد بشأن وضع الموسم، لكننا كنادٍ لكرة القدم أولويتنا هي استئناف النشاط واستكمال المسابقة".

وأضاف: "استكمال الموسم سيعتمد على مدى تطور الوباء، وبناء عليه ستتخذ السلطات المسئولة قراراتها، لذلك إذا أعطت لجان الصحة والسلامة الضوء الأخضر، فنحن نؤيد استئناف الموسم".

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 36 نقطة.