تقارير: يوفنتوس يتواصل مع زيدان لخلافة ساري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير فرنسية إن إدارة يوفنتوس الايطالي تواصلت مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي، لخلافة ماوريسيو ساري مدرب بيانكونيري.

وتولى ساري القيادة الفنية ليوفنتوس مطلع الموسم الجاري، بعد رحلة قصيرة في إنجلترا خاض خلالها تجربة تدريبية مع تشيلسي الإنجليزي وتُوج معه ببطولة الدوري الأوروبي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة " le10sport" فإن يوفنتوس يبحث عن بديل لخلافة ساري الذي لم يقدم مستويات مُرضية رفقة السيدة العجوز.

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وقالت الصحيفة الفرنسية، إن يوفنتوس تواصل مع ممثلي زيدان، مستغلا الشائعات التي تشير إلى وجود خلافات بين المدرب الفرنسي وفلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وسبق للفرنسي قيادة الفريق الملكي خلال الفترة بين يناير 2016 وحتى مايو 2018 قبل عودته مجددا في مارس 2019.

جدير بالذكر أن عقدي زيدان مع ريال مدريد وساري مع يوفنتوس ممتدان حتى يونيو 2022.