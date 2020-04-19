تقرير.. 4 لاعبين يشغلون تفكير فايلر.. من يعوض رحيل فتحي في الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وضع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، الخطوط العريضة حول شكل الفريق في الموسم المقبل، خاصة من ناحية ملف التدعيمات في ظل احتياج الفريق الأحمر لترميم صفوفه في أكثر من مركز.

الأيام الماضية شهدت الاستقرار على رحيل أكثر من لاعب بداية من شريف إكرامي ومعه الثنائي أحمد فتحي الذي وقّع على عقود انتقاله لبيراميدز رسميًا بجانب قائد الفريق حسام عاشور حيث رفض السويسري رينيه فايلر استمراه مع الفريق في الموسم المقبل.

عبد الحفيظ خرج في تصريحات تليفزيونية ليكشف موقف المعارين وأبرز الأسماء العائدة بجانب ملف التدعميات في ظل ارتباط القلعة الحمراء بأكثر من لاعب والذي يُعد من أبرزهم الثنائي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق والمحترف البرازيلي كينو لاعب بيراميدز والمعار لصفوف الجزيرة الإماراتي.

- اهتمام بالثلاثي:

حول ملف المعارين فخرج من الأهلي 11 لاعب سواء لفرق محلية أو خارجية إلا أن عبد الحفيظ كشف حول اهتمام فايلر بلاعبين أو ثلاثة حيث يُعد أبرز المرشحين للعودة الثنائي محمد شريف المعار لصفوف إنبي وأكرم توفيق لاعب وسط الجونة والمنتخب الأوليمبي.

محمد شريف استطاع أن يقدم مستوى لافت رفقة إنبي قبل توقف الدوري بسبب وباء كورونا، حيث شارك اللاعب الشاب في 17 مباراة ليسجل تسعة أهداف ويصنع هدفين الأمر الذي جعله ينافس على لقب هداف الدوري والذي يحتله عبد الله السعيد نجم بيراميدز برصيد 13 هدف.

في المقابل، يسير أكرم توفيق على خطى ثابتة مع الجونة خلال هذا الموسم بظهوره في 17 مباراة مع الفريق الساحلي ليسجل هدفين ويصنع تمريرة واحدة حاسمة.

المعار الثالث والمرشح للعودة من جديد وهو محمد عبد المنعم مدافع فريق سموحة حاليًا، حيث كشف عبد الحفيظ أن المدافع الشاب يحظى بإعجاب كبير من الجهاز الفني.

- بديل فتحي:

بعد ارتباط الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق وسودفو الليتواني الحالي بالانتقال للأهلي في الصيف القادم نظرًا لرحيل أحمد فتحي عن الفريق الأحمر أصبح محمد هاني وحيدًا في هذا المركز.

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عبد الحفيظ حسم بديل أحمد فتحي بعدما أكد أن النادي الأحمر ليس لديه نية في التعاقد مع لاعب أجنبي لتعويض فتحي، لكن مدير الكرة بالأهلي رشح عدد من الأسماء سواء بإعادة باسم علي من فترة إعارته بالجونة أو بترشيح عدد من الناشئين يأتي من أبرزهم الرباعي أحمد سيد عبد النبي ومحمود صابر وفارس طارق بجانب كريم يحيى المعار لسموحة في الوقت الحالي.

- مصير رمضان:

في وقت سابق عبّر رينيه فايلر عن رغبته في الإبقاء على رمضان صبحي لكي يستمر مع الأهلي في الفترة المقبلة خاصة أن إعارة اللاعب الشاب ستنتهي بنهاية الموسم الحالي بعد تم الحصول على خدماته في يناير قبل الماضي على سبيل الإعارة من نادي هدرسفيلد.

مدير الكرة بالأهلي كشف خلال تصريحاته أن ناديه يُجري محاولات سواء مع النادي الإنجليزي أو رمضان صبحي من أجل استمراره في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقبل إصابة رمضان صبحي خلال الموسم الحالي استطاع صاحب الـ23 عامًا أن يدون ظهوره في تسع مناسبات سواء كانت محلية أو قارية ليسجل خمسة أهداف ويصنع تمريرة واحدة حاسمة.

- ماذا عن كينو وحجازي؟:

الجانب الدفاعي سيطر على اهتمامات المسئولين عن الكرة في الأهلي خلال يناير الماضي ليتم ربط مدافع الفريق السابق والمحترف في صفوف ويست بروميتش ألبيون الحالي أحمد حجازي بالعودة للقعلعة الحمراء من جديد.

عبد الحفيظ كان له رأي آخر حول عودة حجازي حيث ترك هذا الملف غامضًا بعدما قال بإن ناديه يعمل على ترتيب أوراقه قبل بداية الدخول في سوق الانتقالات الصيفية.

أما عن البرازيلي كينو والذي قدّم مستوى مبهرًا في الموسم الماضي مع بيراميدز، أكد عبد الحفيظ أن الأهلي لم يفاوض اللاعب، مشددًا أن رأي فايلر سيكون حاسمًا في هذا الملف.

كينو المعار لصفوف الجزيرة الإماراتي في الموسم الحالي، استطاع مع بيراميدز أن يساهم في 21 هدفًا بتسجيله عشرة أهداف وصناعة 11 تمريرة حاسمة.