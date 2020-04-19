الاثنين.. بشكتاش "النني" يعود للتدريبات الجماعية بعد غياب شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير تركية، إن نادي بشكتاش حدد موعد عودته للتدريبات الجماعية وسط اجراءات احترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

ويضم بشكتاش بين صفوفه اللاعب المصري محمد النني المعار من نادي آرسنال مطلع الموسم الجاري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتو ماك" التركية، فإن بشكتاش يستعد لعودة لاعبيه للتدريبات غدا الاثنين، على أن تتم في مجموعات صغيرة مكون من 4-5 لاعبين مع تجنب الاحتكاك والالتزام بقواعد الصحة العامة.

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كما أكدت الصحيفة أن الإدارة ستتخذ تدابير صحية صارمة في المرافق الخاصة بمقر التدريبات.

وقضى لاعبو بشكتاش فترة من العزل المنزلي لمدة شهر، بعد قرار تأجيل المباريات المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا، واكتفى اللاعبون بخوض تدريبات منزلية في محاولة للحفاظ على اللياقة البدنية.

جدير بالذكر أن مستقبل بشكتاش لم يحدد مصير النني من تجديد إعارته لموسم آخر أو عودته إلى آرسنال بنهاية الموسم الجاري.