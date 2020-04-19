عمدة مدريد: "لم يكن منطقيا" سفر الجماهير إلى ليفربول وسط مخاوف كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال خوسيه لويس مارتينيز ألميدا ، عمدة أتليتكو مدريد الإسباني، إن قرار استضافة ليفربول مباراته ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا وسط مخاوف أزمة فيروس كورونا لم يكن منطقيا وليس له أي معنى.

وحل أتلتيكو مدريد ضيفا على ليفربول في الحادي عشر من مارس الماضي، ضمن منافسات إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وخسر الريدز بنتيجة 3-2.

وقال مارتينيز ألميدا ​​لمحطة الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو: "لم يكن من المنطقي أن يسافر 3000 شخص من مشجعي أتلتيكو إلى أنفيلد في ذلك الوقت".

Advertisements

وأضاف: "لقد كان خطأ، في ذلك الوقت كان يجب أن يكون هناك مزيد من الحذر".

وتابع: "قبل يوم واحد من المباراة ، تبنت الحكومة الإقليمية ومجلس مدريد بالفعل إجراءات مهمة للحد من التجمعات الكبيرة."

وسبق واعترف يورجن كلوب مدرب ليفربول في وقت سابق، أنه كان من الصعب الاستعداد للمباراة في تلك الظروف.