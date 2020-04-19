مفاجأة .. زيدان يعود إلى يوفنتوس من جديد

يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريـال مدريد، قد يعود إلى يوفنتوس من جديد، لقيادة الفريق بدلًا من

ماوريسيو ساري.

ذكر موقع le10sport، إن يوفنتوس يحاول التفاوض مع زيدان عن طريق مقربين، في ظل

أنباء عن خلافات بينه وبين رئيس ريـال مدريد فلورنتينو بيريز في استراتيجية مستقبل الفريق الملكي.

والجدير بالذكر أن زين الدين زيدان مرتبط بعقد مع ريـال مدريد حتى عام 2022.