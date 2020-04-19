فيديو .. الزمالك يفاوض "البركاوي" لاعب حسنية أغادير

أبدى نادي الزمالك، اهتمامه بالتعاقد مع كريم البركاوي، لاعب حسنية أغادير المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. قالت صحيفة المنتخب المغربية، إن الزمالك يريد ضم البركاوي مقابل التفريط في خدمات حميد أحداد الذي تمت إعارته للرجاء المغربي. الزمالك يريد ضم البركاوي مقابل التفريط في خدمات حميد أحداد الذي تمت إعارته للرجاء المغربي. يبلغ بركاوي صاحب الـ24 عامًا في مركز الجناح الأيسر، وظهر بمستوى جيد مع فريقه ولقت انتباه الكثير من الأندية، أحرز 16 هدفًا مع أغادير، 8 في الدوري ومثلهم في الكونفيدرالية.

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