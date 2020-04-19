شاهد .. حسني عبد ربه يوجه صدمة قوية إلى محمد صلاح

وجه حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق، صدمة قوية إلى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، فيما يخص وجود النجم الشاب في صفوف الفراعنة، خلال عهد الجيل الذهبي مع حسن شحاتة. النجم الشاب في صفوف الفراعنة، خلال عهد الجيل الذهبي مع حسن شحاتة. قال عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "لو كان معنا محمد صلاح لصعدنا إلى كأس العالم ؟، لا .. منتخبنا كان قوي جدًا، ولم يكن ينقصنا أي لاعب".

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