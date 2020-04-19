الفيفا يضع شرطًا لمنح الأهلي حيثيات رفض شكواه ضد عبدالله السعيد

وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، شرطًا لمنح الأهلي، حيثيات قرار الفيفا برفض النظر في شكواه ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لأنه شأن داخلي. لأنه شأن داخلي. وقال مصدر باتحاد الكرة، إن الفيفا منح الأهلي 20 يومًا لسداد مبلغ 15 ألف فرانك سويسري باقي رسوم شكواه ضد عبد الله، لمنحه حيثيات القرار. فرانك سويسري باقي رسوم شكواه ضد عبد الله، لمنحه حيثيات القرار. وتابع: "إذا لم يسدد الأهلي المبلغ خلال المدة المذكورة، سيصبح القرار نهائيًا، ولن يكون من حق أي طرف طلب الاستئناف".

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