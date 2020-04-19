فيديو .. حسني عبد ربه: عمرو السولية أفضل من طارق حامد ولكن

يرى حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق، أن عمرو السولية لاعب الأهلي أفضل من طارق حامد لاعب الزمالك، في منطقة وسط الملعب.
وقال عبد ربه في تصريحات تليفزيونية، إن طارق حامد لاعب قوي دفاعيًا، لكن ينقصه الزيادة الهجومية، وهو ما يفعله عمرو السولية حيث يؤديالدورين الدفاعي والهجومي بشكل جيد.
وتابع: "لكن إذا اخترت لاعبًا من الاثنين ليكون ضمن جيلنا في منتخب مصر، سأختار طارق حامد، السولية قد يكون بديل جيد لي أو لمحمد شوقي".
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