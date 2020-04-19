شاهد.. أوتاكا: الإسماعيلي في قلبي .. والأهلي فاوضني

أكد النيجيري جون أوتاكا مهاجم الإسماعيلي السابق، أنه لن يسعى قلعة الدراويش أبدًا، مشيرًا إلى أن الإسماعيلي في قلبه دائمًا.
وقال في تصريحات تليفزيونية، إن تجربته في أسوان كانت سعيدة، وكان يريد العودة وإثباتأنه مازال جيدًا وقادرًا على العطاء.
ولفت إلى أن الأهلي فاوضه وهو لاعب في الإسماعيلي لكن الأمر لم يصل للمراحل الرسمية، مشيرًا إلى أنه من الممكنأن يعود لمصر كمدير فني يومًا ما.
وتابع أن محمد صلاح لاعب ممتاز وسريع ومراوغ جيد جدًا وهو الأفضل في الوقت الحالي، ويثبت نفسه مباراة بعد أخرى في جميع البطولات.
ولفت إلى أن جونيور أجايي لاعب الأهلي من العناصر الجيدة وصاحب مهارة وذو فنيات عالية جدًا.
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