ثيو بوكير: الزمالك لن يكون مثل الأهلي

أكد الألماني ثيو بوكير المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن الزمالك لن يكون مثل الأهلي أبدًا، بسبب طريقة الإدارة واختلافها بين الناديين، مشيرًا إلى أن الأحمر يملك إدارة محترفة.
قال بوكير في تصريحات تليفزيونية، إنه يضحك كلما تذكر فترة تدريبه للزمالك لأنه تمت إقالته بعد شهر واحد من تعيينه، مع تكليف شخص ليسمدرب كرة قدم بإدارة شئون الفريق بعده.
وتابع أنه حقق مع الزمالك نتائج جيدة في دوري الأبطال وتعادل مع الاتحاد السكندري بعدما كان متقدمًا وسجل الفريق هدفًا بالخطأ في مرماه، ليفاجأ بعدها بقرار إقالته.
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