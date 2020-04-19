اتحاد الكرة: من حق الأهلي الاستئناف على قرار الفيفا بشأن عبدالله السعيد

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الأهلي، يحق له التقدم باستئناف على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"،برفض نظر شكوى النادي ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.
قال المصدر، إن الفيفا أعطى مهلة 10 أيام للأهلي من أجل التقدم باستئناف إن أراد ذلك، موضحًا أن المهلة تبدأ من تاريخ صدور القرار بشكل رسمي.
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