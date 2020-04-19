بيكهام يوضح من الأفضل .. ميسي أم رونالدو ؟

كشف ديفيد بيكهام أسطورة كرة القدم الإنجليزية، عن رأيه في اللاعب الأفضل، بين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني،والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.
وقال بيكهام في تصريحات للصحافة الأرجنتينية، إنهمن المستحيل وجود لاعب مثل ميسي، رونالدو ليس في مستواه، ميسي في مستوى آخر.
وتابع: "لكن في المُجمل، ميسي ورونالدو أفضل من الجميع، هما لاعبان كبيران".
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