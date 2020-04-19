إسماعيل يوسف يكشف موقف الزمالك من التعاقد مع حسام عاشور

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، عن موقف ناديه من التعاقد مع حسام عاشور كابتن الأهلي، بعدما قرر النادي الاستغناء عن خدماتهبنهاية الموسم الجاري.
قال تيجانا الكرة المصرية في تصريحات تليفزيونية، إن حسام عاشور معروض على الزمالك لكنهلن يوقع للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه من الصعب أن ينتقل عاشور للزمالك.
وتابع أن حسام عاشور لاعب كبير ويفيد أي فريق، لكن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك لم يطلب التعاقد معه.
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