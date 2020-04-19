شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: اتحاد WWE يستغني عن المصارع المصري محمد فهيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية أمريكية استغناء اتحاد WWE الأشهر لمصارعة المحترفين في العالم عن خدمات المصارع المصري، محمد فهيم، في إطار الإجراءات التي يتخذها الاتحاد لتخفيض مصاريفه في ظل أزمة وباء كورونا.
وحسب موقع «رينجسايد نيوز»، المتخصص في أخبار مصارعة المحترفين، فقد تم فسخ عقد «فهيم» بجانب عدد من المصارعين الآخرين، من ضمنهم السعوديان فيصل كردي وحسين الدقل.
وكان الاتحاد قد اتخذ قرارًا بفسخ تعاقد عدد كبير من المصارعين والإداريين، من ضمنهم بعض النجوم، بسبب الانعكاسات الاقتصادية لانتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة والعالم.
ووصل محمد فهيم، خلال رحلته مع WWE، التي بدأت بتوقيعه في يناير 2018، إلى المشاركة في نزالات خلال عدد من العروض المباشرة لـNXT.
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