زانيولو: اريد ان اصبح ايقونة روما الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

اكد اللاعب الدولي الايطالي نيكولو ​زانيولو​ انه ممتن كثيرا لما فعله نادي روما معه وانه يريد ان يصبح ايقونة النادي الجديدة.



اللاعب الذي يتعافى من اصابة بقطع في الرباط الصليبي اكد انه يريد ان يبقى لاطول فترة برفقة نادي العاصمة الايطالية وانه يركز حاليا على التعافي والعودة باسرع وقت الى الملاعب.

واصاف اللاعب: لا يمكن لاحد ان ينكر ان توتي هو قيصر روما ودي روسي اميرها ولكني احب هذه المدينة وساعمل ما بوسعي لاسعاد جمهورها. لا يعني الرقم 10 فانا مسرور بالرقم 22.