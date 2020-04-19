- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زانيولو: اريد ان اصبح ايقونة روما الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
اكد اللاعب الدولي الايطالي نيكولو زانيولو انه ممتن كثيرا لما فعله نادي روما معه وانه يريد ان يصبح ايقونة النادي الجديدة.
اللاعب الذي يتعافى من اصابة بقطع في الرباط الصليبي اكد انه يريد ان يبقى لاطول فترة برفقة نادي العاصمة الايطالية وانه يركز حاليا على التعافي والعودة باسرع وقت الى الملاعب.
واصاف اللاعب: لا يمكن لاحد ان ينكر ان توتي هو قيصر روما ودي روسي اميرها ولكني احب هذه المدينة وساعمل ما بوسعي لاسعاد جمهورها. لا يعني الرقم 10 فانا مسرور بالرقم 22.
كانت هذه تفاصيل خبر زانيولو: اريد ان اصبح ايقونة روما الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.