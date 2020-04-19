شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: الأهلى مطالب بسداد 15 ألف فرنك بعد رفض شكواه ضد عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واوضح مسئولو اتحاد الكرة، إن الأهلي سدد 5 آلاف فرانك سويسري مقدم عند تقديم الشكوى، ويجب عليه سداد باقي المبلغ حيث إن قيمة الشكوى تبلغ 20 ألف فرانك سويسري.
وكان الفيفا رفض شكوى الأهلي ضد عبد الله السعيد مؤكدًا أنها شأن داخلي، حيث قدم الأهلي شكوى أخرى ضد اللاعب للحصول على 2 مليون دولار، قيمة الشرط الجزائي في العقد الثلاثي بين الأهلي وعبد الله وأهلي جدة السعودي.
ووضع الأهلي هذا الشرط الجزائي ليحق له الحصول على المبلغ إذا ما عاد عبد الله للعب في مصر وترك أهلي جدة.
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