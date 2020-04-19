شكرا لقرائتكم خماسية الجبلاية تستقر على تكوين رابطة دورى المحترفين الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي إنشاء رابطة دوري المحترفين للدوري الممتاز والقسم الثاني في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تكون رابطتي الأندية منفصلتين عن اتحاد الكرة ويديرا المسابقة الخاصة بالدوري بالكامل وإنشاء حساب مالي خاص بهما.

من المرجح ان تقام انتخابات اتحاد الكرة المقبلة في شهر اغسطس أو سبتمبر المقبل في حالة انتهاء أزمة كورونا .

يعد محمد ابو الوفا اقوي المرشحين لأندية الصعيد بحكم تواجده في المجلس السابق في عهد هاني ابو ريدة.

من ناحية اخري كشف مسئولو اتحاد الكرة ان هناك خطة لتطوير الألعاب الأخري مثل الكرة النسائية والصالات والشاطءية خلال الفترة المقبلة.

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تابع مسئولو اتحاد الكرة انه سيتم مخاطبة أندية الدوري الممتاز علي رأسهم الاهلي والزمالك للمشاركة في دوريات الكرة النسائية والصالات والشاطءية الموسم المقبل.

وتدرس سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية فتح باب التعاقد للأندية المشاركة في دوري الكرة النسائية مع لاعبات أجانب علي أن يسمح لكل نادي بضم لاعبة واحدة في كل المراكز باستثناء حراسة المرمي .

وياتي ذلك بعدما قام عدد من الأندية المشاركة بالدوري بطلب التعاقد مع لاعبات أجانب لدعم صفوف الفرق .

كما اكدت سحرعبد الحق أنها تدرس مع الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد إقامة دوري الاكاديمييات لإتاحة الفرصة للأندية للمشاركة في الدوري العام