شكرا لقرائتكم إبراهيم كيشو بطل المصارعة: أتدرب ليلا نهارا للحفاظ على مستواى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد إعلان مجلس الوزراء مد حظر التجول أسبوعين جديدين، من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، وما ترتب عليه من استمرار تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية، يجد أى رياضى وقت فراغ كبير خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص "الخليج 365" على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

نجم اليوم هو محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة ، والذى قال أنه يستغل فترة توقف النشاط و حظر التجوال فى البقاء بالمنزل و عدم الخروج منه .

واضاف كيشو أنه يحرص على خوض التدريبات ليلا ونهارا ، فى المنزل ، حيث يتدرب امام والده ، و يستخدم الادوات التى وفرتها له الشركة الراعية ، ليتدرب على أكمل وجه ، ليكون على أتم استعداد فور عودة النشاط مرة أخرى .

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وقال كيشو : "خلال حظر التجوال قاعد فى البيت مع ماما و بابا " .

يذكر ان كيشو هو اللاعب الوحيد الذى تأهل الى اولمبياد طوكيو من منتخب المصارعة ، بعد احتلال المركز الخامس فى منافسات بطولة العالم .

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عدة قرارات مهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين .