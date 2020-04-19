شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى للأهلى يستقر على عودة محمد شريف فور انتهاء إعارته لإنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويعد محمد شريف خياراً مهماً لتدعيم هجوم الأهلي بعد انتهاء اعارته ، بعد تألقه اللافت بقميص انبي، ليقرر فايلر بالتنسيق مع لجنة التخطيط عودته فور انتهاء الإعارة بغض النظر عن موقف رمضان صبحي سواء بالاستمرار مع الفريق من عدمه.

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ويضع مسئولو الأهلي تصوراً حال رحيل رمضان صبحي لناديه هيدرسيفيلد بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء فترة الإعارة، حيث تجد إدارة الأهلي صعوبة في الاحتفاظ بخدماته بسبب المقابل المادي الكبير الذي يطلبه ناديه سواء لتجديد مدة اعارته أو بيعه نهائياً، حيث تضع عدداً من البدائل تمهيداً لضم أي منهم لتعويضه ومنهم طاهر محمد طاهر وعبد الرحمن مجدي، بخلاف عودة المتألق محمد شريف.

وسجل محمد شريف 9 أهداف مع إنبى هذا الموسم، متفوقًا على المهاجمين المتواجدين حاليًا فى القلعة الحمراء، كما نجح اللاعب في الحفاظ على مكانه أساسية له في تشيكلة انبي ليصبح واحد من أبرز لاعبي بطولة الدوري هذا الموسم قبل توقفها بسبب تداعيات فيروس كورونا.