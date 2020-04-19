شكرا لقرائتكم "جناح ودفاع وصانع ألعاب".. فايلر يطالب الأهلى بسرعة تدعيم المراكز الـ3 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تدعيم ثلاث مراكز في المقام الأول وعلى وجه السرعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهي الجناح وصانع الألعاب والدفاع.

وعلم "الخليج 365" أن المدير الفني للأهلي حدد المراكز الثلاثة السابقة للتدعيم في الصيف المقبل ومن بعدها يأتي تدعيم مركز الظهير الأيمن الذى سيتأثر برحيل أحمد فتحي نهاية الموسم الجاري وأن كان فايلر قد أعلن أن بأمكانه الإستعانة بأحد الناشئين أو المُعارين أو لاعبي الفريق الذين يستطيعون اللعب في الناحية اليُمنى لتعويض أحمد فتحي.

من ناحية أخرى ، يحاول مسئولو الأهلي إستغلال كتيبة اللاعبين المُعارين لأندية محلية في إبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة حيث يدرس الأهلي في الإستفادة من لاعبيه المُعارين أو لاعبي الفريق الذي ينى الإستغناء عنهم في إبرام صفقات من أندية أخرى.

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ويمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلي في إبرام صفقات تبادلية.

وينتظر مسئولو الأهلى تقرير رينيه فايلر بشأن مصير اللاعبين المُعارين من أجل تسويق اللاعبين الذين لن يقع عليهم اختيار المدرب السويسرى بالعودة للقلعة الحمراء، وترغب الإدارة الأهلاوية فى تسويق اللاعبين الذين يرفض فايلر عودتهم فى الموسم المقبل، سواء عن طريق البيع النهائى أو تجديد الإعارة.

فايلر قدم تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين ومن المقرر أن تقود إدارة الأهلى، مُمثلة فى أمير توفيق مدير التعاقدات، تسويق اللاعبين محلياً وخارجياً بما يُحقق مكاسب مالية وفنية للأهلى بعدما يحصل النادى على "فتوى" فايلر بشأن احتياجاته من اللاعبين المُعارين.