شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثورة زيدان في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020 اكدت صحيفة اس الاسبانية ان مدرب ​ريال مدريد​ الاسباني السيد زين الدين ​زيدان​ قرر احداث ثورة في اروقة الفريق الملكي في سوق الانتقالات المقبلة والاستغناء عن 8 لاعبين دفعة واحدة لعدم الحاجة اليهم ولتحقيق الاستفاة المالية من بيعهم.

وأكدت الصحيفة أن ضحايا زيدان هم غاريث بايل ولوكا مودريتش وألفونس أريولا وناتشو فرنانديز وجايمس رودريغيز وإبراهيم دياز وماريانو دياز ولوكاس فاسكيز لرغبته في تجديد دماء الفريق. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين الثمانية سيرحلون عن ريال مدريد من أجل التعاقد مع صفقات أقوى مثل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وبول بوغبا متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي.

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