ماركو: حلبة النمسا جاهزة لإستقبال اول سباقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

تحدث مستشار فريق ​رد بُل​ هلموت ماركو عن الحلبة التابعة للفريق والتي مركزها النمسا. هذه الحلبة اسمها "حلبة رد بُل" وهي تستقبل جائزة النمسا الكبرى في البطولة. من جهته قال ماركو الى F1-insider.com: "نحن جاهزين لإستقبال اول سباقين من الموسم. من جهتها طلبت منا ليبرتي ميديا (الشركة التي تملك الحقوق التجارية للفورمولا 1) ان نبقي عدد الناس المتواجدين على الحلبة في حد الأدنى. هذا يعني انه سيكون هناك مصوري التلفزيون فقط ولن يكون هناك صحافيين كن اي نوع". يُذكر ان موسم الفورمولا 1 لم يبدا حتى الآن بسبب جائحة فيروس كورونا.

