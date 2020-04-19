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اتلتيكو مدريد يحاول انقاذ مهاجم الجار اللدود

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

سيحاول نادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني انقاذ المهاجم الدولي الصربي لوكا ​يوفيتش​ من مقاعد بدلاء الغريم ​​ من خلال التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

المدرب الأرجنتيني لاتلتيكو مدريد دييغو سيميوني سيحاول ضمه من الجار اللدود بعد ان كان تعاقد ايضا مع وهو مهاجم سابق للريال.

الا ان هذه الخطوة ستلقى معارضة قوية من رئيس الريال فلورنتيو بيريز الذي لا يريد ان يرحل يوفيتش الى منافس محلي فكيف الجار اللدود ولكنه سيقتنع ربما في حال وصل عرضا بقيمة 60 مليون يورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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