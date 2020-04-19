اتلتيكو مدريد يحاول انقاذ مهاجم الجار اللدود

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
سيحاول نادي اتلتيكو مدريد الاسباني انقاذ المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش من مقاعد بدلاء الغريم ريال مدريد من خلال التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.
المدرب الأرجنتيني لاتلتيكو مدريد دييغو سيميوني سيحاول ضمه من الجار اللدود بعد ان كان تعاقد ايضا مع موراتا وهو مهاجم سابق للريال.
الا ان هذه الخطوة ستلقى معارضة قوية من رئيس الريال فلورنتيو بيريز الذي لا يريد ان يرحل يوفيتش الى منافس محلي فكيف الجار اللدود ولكنه سيقتنع ربما في حال وصل عرضا بقيمة 60 مليون يورو.
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