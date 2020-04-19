روسيل عن عودة نيمار: لو كنت رئيساً للنادي بكل تأكيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

كشف ساندرو ​روسيل​ الرئيس السابق لنادي ​برشلونة​ أنه كان سيوقع مجدداً مع النجم البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الحالي لو كان رئيسا للنادي الحالي.



وادلى روسيل بتصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، حيث تم طرح عليه سؤال اذا كان يفكر في اعادة نيمار للكامب نو مجدداً فاجاب:" بكل تأكيد".

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وكان روسيل قد تعاقد مع نيمار، وهي الصفقة التي شهدت الكثير من الشبهات وكان من أسباب استقالة روسيل من رئاسة النادي ومحاكمته.

وانضم نيمار لصفوف البلوغرانا في صيف 2013 قادمًا من سانتوس البرازيلي، الا ان البرازيلي قرر الرحيل عن البلوغرانا في صيف 2017 والانضمام الى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

يذكر أن برشلونة حاول استعادة نجم السيليساو في الصيف الماضي لكنه فشل لتعنت ادارة البي اس جي في المفاوضات.