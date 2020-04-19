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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيل عن عودة نيمار: لو كنت رئيساً للنادي بكل تأكيد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020
كشف ساندرو روسيل الرئيس السابق لنادي برشلونة أنه كان سيوقع مجدداً مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الحالي لو كان رئيسا للنادي الحالي.
وادلى روسيل بتصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، حيث تم طرح عليه سؤال اذا كان يفكر في اعادة نيمار للكامب نو مجدداً فاجاب:" بكل تأكيد".
وكان روسيل قد تعاقد مع نيمار، وهي الصفقة التي شهدت الكثير من الشبهات وكان من أسباب استقالة روسيل من رئاسة النادي ومحاكمته.
وانضم نيمار لصفوف البلوغرانا في صيف 2013 قادمًا من سانتوس البرازيلي، الا ان البرازيلي قرر الرحيل عن البلوغرانا في صيف 2017 والانضمام الى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.
يذكر أن برشلونة حاول استعادة نجم السيليساو في الصيف الماضي لكنه فشل لتعنت ادارة البي اس جي في المفاوضات.
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