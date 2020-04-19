ظهير اياكس مطلوب في برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية، أن ​برشلونة​ الإسباني يستهدف الحصول على خدمات الظهير الأيسر لنادي أياكس أمستردام الأرجنتيني نيكولاس ​تاليافيكو​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويتجه النادي الكتالوني للتخلي عن الظهير جونيور فيربو في الميركاتو المقبل، في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني للفريق بمستواه منذ قدومه من ريال بيتيس.

Advertisements

وأورد التقرير أن فيربو ينال اهتمام إنتر وروما الإيطاليين، لذا سيكون موضع ترحيسب رحيله معاراً او بيعه.

وكان صاحب الـ27 عامًا قريباً من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني في الصيف الماضي مقابل 25 مليون يورو، الا ان ​اياكس​ اوقف العملية.

واضافت الصحيفة، أن النادي الهولندي قد يتخلى عن الارجنتيني الدولي هذا الصيف، في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت كرة القدم بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن تاليافيكو لعب 24 مباراة مع أياكس الموسم الحالي، وسجل 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه.