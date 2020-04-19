واندا عن مستقبل ايكاردي؟ اسألوه هو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020 ابدت ​واندا​ نارا زوجة ومديرة اعمال اللاعب الارجنتيني ماورو ​ايكاردي​ استياءها من كل الاشاعات التي تحوم حول مستقبل زوجها لاعب انتر ميلانو والمعار الى باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي.

وقالت واندا: لا اريد ان يسالني احد اين سيلعب زوجك الموسم المقبل؟ Advertisements واضافت: ماورو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي لما لا تسالوه هو؟ وانهت حديثها بالقول: الريال ؟ الانتر ؟ اليوفي؟ كفى اسئلة . اريد ان امضي هذه الفترة صعبة مع اولادي ولندع كرة القدم جانبا وفي حال كنتم مصرين وجهوا اسئلتكم له مباشرة. يذكر ان باريس سان جيرمان يملك خيار شراء الدولي الارجنتيني مقابل 70 مليون يورو، الا انه حتى الان لم يحسم موقفه.

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