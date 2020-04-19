برشلونة ينسحب من صفقة مدافع لاتسيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

كشفت تقارير صحف اسبانية، أن ​برشلونة​ الإسباني اتخذ قرارًا بشأن ملف صفقة مدافع ​لاتسيو​، البرازيلي لويز ​فيليبي​.

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وكانت تقارير صحف تشير الى ان النادي الكتالوني يعمل على جلب صاحب الـ 23 عام الى الكامب نو من اجل تعزيز خط الدفقاع في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، فان البرشا قرر الانسحاب من الصفقة، حيث توصلوا إلى أن مستواه ليس جيدًا بالشكل الكافي لحمل قميص البلوغرانا.

وهذا الموقف سيفتح الطريق أمام لاتسيو لتجديد عقد لويز الذي ينتهي في 2022، مع منحه راتب أكبر ورفع قيمة شرطه الجزائي.