شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض الحلول الودية مع الصفاقسى فى أزمة أجايى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي الحلول الودية مع الصفاقسي التونسي في أزمة النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي وأصرت الإدارة الحمراء على المُضي قُدماً في تصعيد القضية للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حفاظاً على حقوق النادي.

الأهلى قام بقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد الصفاقسى لاسترداد 100 ألف دولار، تمثل باقى مبلغ 125 ألف دولار تم تحويله للنادى التونسى من الأهلى قبل عدة سنوات عن طريق الخطأ، ويتعلق بصفقة النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى الحالى والصفاقسى السابق.

وبدأت الأزمة حينما قام مجلس الأهلى السابق برئاسة المهندس محمود طاهر بتحويل 125 ألف دولار للصفاقسى بطريق الخطأ، حيث كان مُقرراً تحويل هذا المبلغ لنادى ليون النيجيرى عبارة عن حق رعاية جونيور أجاى.

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وحاول مجلس الأهلى الحالي، برئاسة محمود الخطيب، استرداد مبلغ 125 ألف دولار من الصفاقسى بالطرق الودية طوال الأشهر الماضية وقام النادى التونسى بتحويل 25 ألف دولار فقط وظل يُماطل الأهلى فى دفع باقى المبلغ قبل أن يطلب تقسيط الـ100 ألف وهو ما رفضه الأهلى تماماً وقرر تصعيد القضية للفيفا.

شهدت الساعات الماضية محاولات من النادي التونسي بحل الأزمة ودياً حيث أكد معز المستيري رئيس فرع كرة القدم في الصفاقسي في تصريحات تلفزيونية أمس ، السبت، أن ناديه يعتزم حل أزمة مستحقات أجاي مع الأهلي بالطرق الودية.

وأعترف معز المستيري بحصول الأهلي على 25 ألف دولار من مبلغ الـ125 ألف دولار كما أعترف بأن الأهلي قام بتصعيد القضية للفيفا وهو ما نشره "اليوم السابع" خلال اليومين الماضيين، وكشف المستيري أن ناديه يرغب في حل الأزمة بالطرق الودية بدعوى أن العالم كله يعيش ظروف إستثنائية حالياً على خلفية وباء "كورونا" .

لكن مسئولو القلعة الحمراء جددوا رفضهم الحلول الودية مع الصفاقسي في هذه الأزمة لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن الاهلي حاول كثيراً بطرق ودية الحصول على هذا المبلغ غير أن الطرف التونسي لم يستجيب لكل هذه المحاولات ، كما أن مبلغ 100 ألف دولار لا يستحق كل هذا التأخير في السداد بالنسبة لنادً كبيروصاحب موراد مالية كثيرة كالصفاقسي ، بجانب أن الأزمة قديمة وقبل إنتشار "كورونا" بشهور بل بسنوات فالأهلي يُطالب بمبلغ 125 ألف دولار منذ عامين تقريباً دون استجابة من النادي التونسي.