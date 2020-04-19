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شكرا لقرائتكم كهربا "يصبح" على متابعيه بطبق "سلطة فواكه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى على إتباع نظام غذائى للمحافظة على لياقته البدنية فى تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا .
ونشر كهربا على صفحته الشخصية عبر انستجرام تناول فروت سلاط فى الإفطار معلقا صباح الخير .
كهربا
ويتغلب كهربا على ملل حظر كورونا بعدة أنشطة و أبرزها التيك التوك و الفيديو لايف مع أصدقاؤه و لعب الطاولة ، فضلا عن التدريبات الصباحية بالجرى .
وواصل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلى، التراجع فى قيمته التسويقية منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى يناير الماضى، ليخسر نحو 5 ملايين جنيه وفقاً لآخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، فى ظل توقف النشاط الرياضي حالياً بسبب وباء كورونا المستجد.
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