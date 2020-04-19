شكرا لقرائتكم سيدومير يعلن عدم استئنافه قرار رفض تعويضه ماديا من الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى السابق للأسماعيلى أنه لن يستأنف على قرار الإتحاد الدولى الفيفا برفض طلبه بالحصول على تعويض من الدراويش ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة :"سيدومير لم يستأنف على القرار لانه سيكون بصدد دفع مبالغ مالية كبيرة وهو الامر الذى يراه المدرب البلجيكى غير مفيد لاسيما أن رفضت المحكمة الاسئناف مجدداً وحينها سيكون تعرض لخسائر مالية بالجملة لذا سيغلق صفحة الاسماعيلى وينظر للمستقبل".

واصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارا في شكوى مدرب الاسماعيلى السابق البلجيكي سيدومير، حيث قرر رفض شكوى المدرب بطلبه الحصول على تعويض من النادي بقيمة الفترة المتبقية من عقده مع النادي حوالي 250 الف دولار.

وتوجه النادي الاسماعيلي بالشكر الى المحامي الدولي نصر الدين عزام و مصطفى نادر الذي تم تكليفهم بمتابعة تلك القضية أمام الفيفا بعد نجاحهم في الحصول على قرار لصالح النادي.

ياتى قرار الفيفا ليؤكد صحة موقف النادي الإسماعيلى والاجراءات التي قام بها النادي والفريق القانوني مع المدرب البلجيكي قبل سفره خارج مصر، و عرض النادي عليه حصوله على مرتب الشهر الأخير له مع النادي.

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وكلف مجلس إدارة النادي السماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان ، نصر عزام المحامي الدولي بالدفاع عن حقوق النادي في شكوي البلجيكي سيدومير يانوفيسكي المدير الفني الأسبق لفريق الكرة لدي المحكمه الرياضية الدولية بالفيفا.

وتقدم سيدومير بشكوي رسمية للمحكمة الرياضية بالفيفا ضد الدراويش ، مطالبا في شكواه الحصول علي 250 ألف دولار من النادي الاسماعيلي وهي عبارة عن الشرط الجزائي في عقده بالإضافة لبعض مستحقاته المادية التي لم يحصل عليها قبل الرحيل عن النادي الأصفر .

وتقدم المدرب البلجيكى بشكوى ضد إدارة الاسماعيلى بداعى عدم حصوله على الشرط الجزائى في عقده في اعقاب الانفصال بين الطرفين ، وكان النادى الإسماعيلى قد أعلن وقتها أنه تقدم بشكوى في الفيفا ضد سيدومير، بسبب انقطاعه عن التدريبات وتخلفه عن حضور التحقيق من قبل مجلس إدارة الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان.

وكانت العلاقة بين الإسماعيلى ومدربه البلجيكى سيدومير وصلت لطريق مسدود بعد تراجع نتائج الفريق بالدوري الموسم الماضى، لاسيما بعدما قررت إدارة النادى تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية، يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدربا مساعدا وصبرى المنياوى مديراً للكرة، وقبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة، الأمر الذى اعتبره المدرب تقليصاً من صلاحياته ليغادر المران وتحيله إدارة النادى للتحقيق بسبب تصريحاته ضد القلعة الصفراء.