شكرا لقرائتكم حسنى عبد ربه يوكل محمد هنيدى للرد كارهى الصراحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان حسنى عبد ربه قائد النادى الاسماعيلى ومنتخب مصر السابق بالفنان محمد هنيدى للرد على الكارهين لصراحته ، حيث نشر القيصر عبر حسابه الرسمى على فيس بوك جانب من مسرحية "حزمنى يا" وظهر خلالها محمد هنيدى يقول : "ممكن أقول حاجة ..أنا حاسس أنكو زعلتو ..معلش انا صريح وعشان كده بيكرهونى فى المجتمع ..أوعى تزعل".

ومنذ ساعات قليلة أكد حسنى عبد ربه أن وسائل الإعلام في الوقت الراهن على تهميش نادى الإسماعيلى، خاصة عندما تحصر الكرة في الأهلى والزمالك وبيراميدز ،وكشف حسنى عبد ربه خلال حواره مع إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة": أن الإعلام لا يعلم قيمة الإسماعيلى الذى أخرج قوام منتخب مصر الذى حقق بطولات مصر الكبيرة.

وعن التقدير، قال حسنى عبد ربه، أنه لم يأخذ حقه من الإسماعيلى ولا اتحاد الكرة، مؤكدا أنه الوحيد اللى لعبت 104 مباريات دولية من خارج الاهلى والزمالك، وعندما حصلت على جائزة أفضل لاعب لم أحصل على كلمة شكر حتى من الإدراة.

وحكى حسنى عبد ربه موقفا صعبا، قائلا: يوم ما كملت 100 مباراة دولية أخويا طارق جاب قميص الـ100 من خارج النادى علشان أتصور به داخل الإسماعيلى دون أي تحرك من الإدارة.

وعن اعتزاله، قال لاعب الإسماعيلى السابق: "أخذت قرار اعتزالي في لحظة، لأنني وجدت أشياء كثيرة تغيرت معي، ولم أندم على هذا القرار لأنه لم يكن هناك أحد يساعدني، وتم سحب صلاحيات كثيرة مني كقائد للفريق".

وأكمل: "إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي كان له فضل كبير عليّ من وقت توليه إدارة النادي، وجاء بفكره وكان يقلل عقود اللاعبين ولكن يعطيهم المبلغ المتفق عليه، وتنازلت عن 3 ملايين جنيه وحصلت على مليون ونصف، لأن كل ما يهمني هو حب الجماهير".

وأردف: "إبراهيم عثمان كان يعتمد عليّ في إقناع اللاعبين بخفض عقودهم بعدما كانت عالية جدًا، ولا ياخذون أموالهم، فقلل عقودهم وأعطاهم كل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه".

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وتابع: "كنت قريبًا من مجلس الإدارة بسبب ذلك، لأنني قمت بهذا الدور مع اللاعبين، وسبب توقيع عقوبات على الإسماعيلي من قبل الاتحاد الدولي هو ضم لاعبين (عمال على بطال)".

وواصل: "بعد ذلك بدأ دوري في النادي يُهمش، وكنت أعاني بسبب اللعب مع لاعبين صغار لا يعرفون قيمة الإسماعيلي".

وأكد حسنى عبد ربه: أن العثمانيين أبعدونى عن الإسماعيلى علشان عارفين شعبيتى ومش عاوزين حد أعلى منهم.

وعن انتخابات اتحاد الكرة، قال عبد ربه: أدرس حاليا خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة إذا وجدت أنى سوف أفيد في أي مكان يتواجد فيه.

وعن كواليس توقيعه للنادى الأهلى عام 2004، قال القيصر: إنه بعد هبوط نادى ستراسبورج قررت العودة وكلمت يحيى الكومى رئيس الإسماعيلى علشان أرجع فأغلق السكة في وشى رغم أن عقدى انتهى، وكان لازم ارجع علشان التنجيد فاضطررت للتوقيع للأهلى بعد مكالمة محمود الخطيب".

وأكد القيصر، وعندما عودت إلى مصر علمت أن يحيى الكومى رفع قضية لأنه يريد عودتى للإسماعيلى بعد غضب الجماهير فقمت بإعادة مقدم التعاقد مع الاهلى ورجعت لبلدى، مؤكدا أنه لم يحدث أي تهديد لى أو أسرتى كما زعم البعض وقتها.

وأضاف حسنى عبد ربه: أنه لم يتمنى في يوم من الأيام الانتقال للأهلى أو الزمالك، عكس كل اللى الناس بتقوله، أنا بحب بلدى وأخلصت لها والانتماء أهم من الأموال.