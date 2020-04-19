شكرا لقرائتكم أحمد حجازي يجدد رفضه الانضمام للأهلي أو بيراميدز ويقرر الاستمرار فى أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي ويست بروميتش الإنجليزي رغبته في البقاء بأوربا وعدم العودة للدوري المصري حالياً رغم الإغراءات التي تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية مصرية وتحديداً من الأهلي وبيراميدز ومن بعض أندية الخليج.

ويرغب الأهلي في استعادة أحمد حجازي لتدعيم الدفاع خلال انتقالات الصيف المقبلة وفتح خط مفاوضات مع نجم المنتخب الأول ونادي ويست بروميتش لكن المدافع الدولي مازال يُفضّل البقاء في أوربا وعدم العودة لمصر أو الرحيل لأحدى أندية الخليج.

وشهدت الفترة الماضية أتصالات من الأهلي وأحمد حجازي وعرض مسئولو القلعة الحمراء على اللاعب العودة بمقابل مالي كبير لكن مدافع المنتخب رفض لرغبته في إستكمال التجربة الأوربية.

وكان أحمد حجازي قد انتقل لوست بروميتش في صيف 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء في شتاء 2018، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 5 مليون يورو.

وإستفسر مسئولو الأهلي من أحمد حجازي عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن توصله لأتفاق مع بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل خاصة وأن أنباء تفاوض بيراميدز مع المدافع الدولي فرضت نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص.

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على صعيد متصل ، تلقى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ترشيحات من مسئولى النادى لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأخطر المسئولون عن قطاع الكرة بالأهلى المدرب السويسرى بقائمة المدافعين المُرشحين للتعاقد مع أحدهم خلال ميركاتو الصيف.

ويعكف فايلر حالياً على دراسة هؤلاء المدافعين لاختيار أحدهم حسب الأولويات تمهيداً للتعاقد مع أحدهم، وتشير المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء أن هناك أربعة لاعبين تم ترشيحهم للمدرب السويسرى من أجل تدعيم الخط الدفاعى للفريق وفى مقدمتهم أحمد حجازى .

فايلر قدم تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).