شكرا لقرائتكم "كاف" يعلن تأجيل دوري الأبطال و"الكونفدرالية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم السبت، تأجيل مباراتي الدور النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية) حتى إشعار آخر.

وذكر كاف في بيان على موقعه الإلكتروني:"عقب قرار تأجيل مباريات الدور قبل النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كورونا المستجد، يعلن كاف اليوم أنه تقرر تأجيل نهائي البطولتين لموسم 2019 - 2020 حتى إشعار آخر".

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وأضاف أنه كان من المقرر أن تشهد البطولتان، للمرة الأولى، إقامة الدور النهائي من مباراة واحدة، حيث كان يفترض أن تقام المباراة النهائية لكأس الكونفيدرالية يوم 24 مايو المقبل على ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط المغربية، والمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا يوم 29 مايو المقبل على ملعب جابوما ستاديوم بالكاميرون.

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيانه أنه "سيتم تحديد المواعيد الجديدة في الوقت المناسب بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

وأضاف البيان:"يراقب كاف الوضع عن كثب، ويعمل مع السلطات المعنية، وبينها منظمة الصحة العالمية، لتحديد تأثير الفيروس على القارة، وسيعلن عن التطورات الخاصة ببطولاته في الوقت المناسب".